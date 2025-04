PSG - Coup de gueule : Il n’a pas digéré son transfert avec le Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que la plupart des joueurs du PSG qui ont vécu la transition de 2011 avec le rachat du Qatar, Marcos Ceará n'a pas mis longtemps avant d'être poussé vers la sortie par ses nouveaux dirigeants. Et l'ancien latéral droit brésilien a mis beaucoup de temps à digérer ce traitement de la part du PSG.

Lors du rachat par le Qatar à l'été 2011, le PSG a complètement changé de sphère sur le plan financier, et donc des ambitions sportives. Les joueurs déjà présents dans l'effectif ont donc vécu cette transition de l'intérieur, et hormis Zoumana Camara, ils ont tous été rapidement poussés vers la sortie par Leonardo, le directeur sportif de l'époque, pour laisser place aux stars de l'ère QSI au PSG. C'est notamment le cas pour Marcos Ceará, qui était le latéral droit du club depuis 2007.

« Leonardo n'a pas été honnête »

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Ceará a d'ailleurs réglé ses comptes avec le PSG, et plus particulièrement Leonardo qui a été malhonnête selon lui : « Mon plus grand regret ? D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé. J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon », assure Ceará, qui a donc fini par quitter le PSG en 2012.

« Je suis rentré au Brésil »

« Je le regrette car j'aurais pu contribuer à ce changement de mentalité. J'étais prêt, j'avais envie. J'aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants... J'ai refusé une proposition de Saint-Étienne et je suis rentré au Brésil », poursuit l'ancien numéro 2 du PSG, qui n'a donc pas digéré la manière dont Leonardo et les dirigeants qataris l'ont poussé vers la sortie alors qu'il se sentait de taille à relever le défi.