«Il me bondit dessus» : Après Longoria, un arbitre est violenté en direct !

Après le craquage de Pablo Longoria avec l’Olympique de Marseille, c’est au tour de Paulo Fonseca de choquer la Ligue 1. Le coach de l’Olympique Lyonnais s’est emporté envers l’arbitre de la rencontre face à Brest ce dimanche, allant jusqu’à coller son front à celui de l’arbitre.

C’est l’évènement de cette journée de Ligue 1. Très remonté contre Mr Benoit Millot, Paulo Fonseca a montré la pire facette de lui-même ce dimanche, en marge de la rencontre entre l’OL et Brest. Son face à face avec l’arbitre a provoqué des vives réactions, avec le coach lyonnais qui s’est d’ailleurs excuse en conférence de presse.

Plusieurs acteurs de ce malheureux épisode se sont exprimés, mais ce dimanche soir c’est la principale victime qui est enfin sortie du silence. « L'avertissement de la première période (43e) fait suite à un coup franc pour Brest pas loin de la zone technique de Lyon. Il est assez expansif... Cela m'amène à aller à son devant dans un souci d'apaisement. Rien de moins rien de plus. Avec un échange rapide pour essayer de comprendre ce qui peut motiver son agacement » a expliqué l’arbitre Benoit Millot, auprès de L’Equipe.

« Là où je pense que cela va pouvoir s'apaiser, il redouble un peu d'excitation. Je le laisse et je l'avertis pour cette attitude » a poursuivi l’arbitre de la rencontre entre l’OL et Brest. « Arrive la seconde période avec cette situation de possible penalty. Il y a un contrôle de l'assistance vidéo. Je vais voir moi-même à l'écran cette situation cruciale. Mais je n'ai pas vraiment le temps de ressortir de ce contrôle vidéo... Il me bondit dessus avec une attitude d'intimidation et je décide de l'exclure directement. Ce n'était pas un second avertissement, mais une exclusion directe ».