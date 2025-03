«Une honte» : Après Longoria, il pète un câble !

Axel Cornic

La Ligue 1 a connu un nouvel épisode malheureux opposant l’un des acteurs d’un match à un arbitre. A la toute fin de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois (1-1), Paulo Fonseca a totalement craqué en recevant un carton rouge et s’est rapproché de l’arbitre Benoit Millot, finissant front contre front.

C’est pour le moment l’évènement de cette 24e journée de Ligue 1, mais surement pas le meilleur. Visiblement contrarié par les choix de Mr Benoit Millot, arbitre de la rencontre en l’OL et le Stade Brestois, Paulo Fonseca a craqué offrant une image pas très reluisante pour le football français.

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

« C’est une honte, c’est absolument honteux, shame ! shame on you ! »

Initialement, on n’a pas pu entendre les mots que le coach lyonnais a crié à l’arbitre, mais finalement des nouvelles séquences de DAZN sont sorties et on peut finalement entendre quelques phrases. Ainsi, Fonseca aurait dit à Mr Millot : « C’est une honte, c’est absolument honteux, shame ! shame on you ! ».

Une nouvelle grosse sanction après Longoria ?

Le coach de l’OL est allé jusqu’à coller son front à celui de Benoit Millot et ce qui est certain, c’est que la polémique qui a rapidement enflé après cet évènement ne va pas s’arrêter là. Car seulement une semaine après l’écart de Pablo Longoria et les 15 matchs de suspension qui lui ont été infligés, on se demande bien quelle sera la réaction de la commission de discipline de la LFP.