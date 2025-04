Le PSG annonce ses deux nouveaux cracks !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à miser sur de jeunes éléments pour le futur, le PSG s'appuie notamment sur les cracks de son centre de formation. Ainsi, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye étaient titulaires samedi pour la réception du Havre au Parc des Princes. Et Luis Enrique n'a pas tari d'éloges pour ses deux très jeunes joueurs.

Avec son nouveau projet, le PSG compte miser sur des joueurs prometteurs et s'appuie donc sur son centre de formation. C'est ainsi que Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye étaient titulaire contre Le Havre samedi (2-1). Luis Enrique a salué la prestation ses deux cracks.

Luis Enrique s'enflamme pour Mayulu et Mbaye

« J'ai aimé les deux, aussi bien Ibrahim que Senny. Senny a déjà plus de poids en équipe première. C'est un joueur qui est complètement intégré à la dynamique du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il a été formidable. Aujourd'hui il m'a démontré qu'il pouvait aussi jouer à d'autres postes et le faire à un bon niveau, à un très bon niveau technique, à un très bon niveau physique, avec une très bonne mentalité », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je félicite Senny pour son match»

« Je félicite Senny pour son match, et également Ibrahim qui a eu moins d'opportunités (de jouer). Il n’a que 17 ans mais il affiche un très bon rythme, avec et sans ballon, il a beaucoup de qualités et est très intelligent. Il me plaît et j'aime le voir s'entraîner avec nous. Il est prêt à nous aider et je vais tirer le meilleur parti de cette opportunité », ajoute Luis Enrique.