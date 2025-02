Dembélé - PSG : Clash confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions le 1er octobre dernier (2-0), le PSG avait joué sans Ousmane Dembélé. Luis Enrique avait décidé de s’en passer, la faute à un accrochage avec l’international français et un retard à l’entraînement de ce dernier. Un clash qui a été confirmé, comme l'a déclaré par le journaliste Daniel Riolo.

Un choix qui avait beaucoup fait parler. Le 1er octobre dernier, pour le déplacement du PSG sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions (2-0), Luis Enrique avait écarté Ousmane Dembélé. Le technicien espagnol expliquait alors que son joueur n’avait pas respecté « ses obligations envers l’équipe. »

200M€ : Le nouveau coup de théâtre au PSG !

➡️ https://t.co/n4Zns57bBk pic.twitter.com/GlyT4ePTX1 — le10sport (@le10sport) February 27, 2025

« La meilleure chose que j’ai pu faire »

Ce qui faisait suite à un accrochage entre les deux hommes à la mi-temps du match face à Rennes quelques jours auparavant (3-1), ajouté à un retard à l’entraînement d’Ousmane Dembélé. « La meilleure chose que j’ai pu faire », confiait récemment Luis Enrique en conférence de presse à propos de la mise à l’écart de l’attaquant du PSG.

« Ce clash a été confirmé »

Comme l’a déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, ça a bien chauffé entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé : « Il y a eu un clash et maintenant Dembélé marche sur l'eau. Ce clash a été confirmé et je pense que dans la vie, tu peux te brouiller, mais tu ne te brouilles pas à vie. C'est ce qui s'est passé. Que cela ait fait du bien à Dembélé, je ne l'avais pas anticipé, et c'est tant mieux. »