Luis Enrique : C’est du jamais vu au PSG !

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement transformé le club de la capitale. Le coach espagnol connaît actuellement un grand succès avec sa formation, dont la dynamique depuis le début de l’année civile est exceptionnelle. Comparé à ses prédécesseurs, le coach espagnol fait bien mieux en termes de buts marqués notamment.

Le PSG rayonne offensivement. Invaincu depuis le début de saison en Ligue 1, le club parisien a mis les bouchées doubles en Ligue des Champions, et réalisent pour le moment une excellente année 2025. Clairement, le jeu proposé par l’équipe de Luis Enrique ravit les observateurs, et permet surtout de concerner un maximum de joueurs. Face à Brest lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions mercredi dernier, le PSG en a inscrit sept, avec sept buteurs différents (Ramos, Kvaratskhelia, Barcola, Doué, Dembélé, Mendes, Vitinha).

Le PSG version 2025 impressionne offensivement

Comme le précise RMC, lors des 15 derniers matchs, le PSG a inscrit la bagatelle de 50 buts, soit autant que lors des cinq premiers mois de la saison. De plus, en 2025, Paris affiche donc une moyenne de 3,3 buts par match, en plus de 18 buts inscrits au cours de leur quatre derniers matchs de Ligue des Champions. Surtout, contrairement à l’année précédente avec Kylian Mbappé, les buteurs sont désormais variés chez les Rouge et Bleu, et ce malgré l’explosion récente d’Ousmane Dembélé.

Luis Enrique fait mieux que ses prédécesseurs

Les moyennes offensives du PSG en 2025 sont vertigineuses, et Luis Enrique fait mieux que ses prédécesseurs. L’an passé, au même moment de la saison, Paris avait inscrit 30 buts en 10 matchs, avec donc une moyenne de 3 buts inscrits par rencontre. Début 2023, le PSG de Christophe Galtier avait inscrit 28 buts en 13 matchs, soit un ratio de 2,1 par matchs. Enfin, en 2022, le PSG alors entraîné par Mauricio Pochettino avait inscrit 22 buts en 10 matchs, avec un ratio de 2,2 buts par rencontre.