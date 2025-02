PSG : «Rien à foutre», ça vire à l'humiliation !

Amadou Diawara

En 16ème de finale de la Ligue des Champions, le Stade Brestois est tombé sur le PSG. Lors du match aller, le club breton s'est incliné sèchement 3-0 à domicile. Conscient que les dés étaient déjà jetés, Eric Roy a aligné une équipe remaniée au Parc des Princes, et ce, pour assurer les prochaines rencontres. Toutefois, Brest s'est fait corriger par le PSG à Paris, et est passé à côté des deux matchs suivants.

Brest a privilégié la Ligue 1 et la Coupe de France

Conscient qu'infliger une nouvelle remontada au PSG au Parc des Princes était presque impossible, Eric Roy a fait un choix fort. En effet, le coach de Brest a aligné une équipe remaniée en 16ème de finale retour de la Ligue des Champions, privilégiant les deux rendez-vous suivants. Toutefois, comme l'a affirmé Pierre Ménès, son plan n'a pas du tout eu l'effet escompté.

«Les calculs ne sont pas bons»

« Il y a une semaine, Brest avait fait grandement tourner son effectif au Parc (des Princes), et ils en avaient pris 7. On m'avait dit : "Ils en ont rien à foutre, ils en ont pris 3 à l'aller, l'important, c'est de gagner à Strasbourg et de se qualifier en Coupe de France". Derrière, ils ont fait un match où ils n'ont fait que défendre quasiment à Strasbourg (0-0), et ils se sont fait éliminer à domicile par Dunkerque (2-3), donc les calculs ne sont pas bons. C'est peut-être le coup de pompe qu'on pouvait craindre chez les Bretons. On va voir maintenant s'il va leur couter cher ou pas, sachant qu'ils vont aller à Lyon ce week-end en Ligue 1 », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.