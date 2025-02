Un joueur du PSG fond en larmes, la raison insolite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arriver dans un club comme le PSG peut parfois demander un temps d’adaptation. Recruté en 2022, Fabian Ruiz a gravi les échelons au sein de la hiérarchie des milieux de terrain parisien, et a bénéficié de l’arrivée de Luis Enrique afin d’engranger davantage de temps de jeu. Cependant, le numéro 8 a révélé qu’il avait fondu en larmes en arrivant à Paris, et ce pour une raison particulière.

A la fin du mois de janvier, le PSG a perdu Warren Zaïre-Emery sur blessure. Victime d’une entorse de la cheville, le phénomène de 18 ans a laissé sa place à Fabian Ruiz dans l’entrejeu parisien. Faisant partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique cette saison, le numéro 8 semble s’être imposé aux yeux de son coach, et se veut complémentaire avec Vitinha et Joao Neves.

« Luis Enrique est un grand professeur »

Ainsi, Fabian Ruiz fait totalement partie du projet parisien, et semble épanoui au PSG. Au cours d’un entretien accordé à Movistar +, le joueur de 28 ans s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec Luis Enrique : « Luis Enrique est un grand professeur, il ne vous laisse pas vous détendre une seconde. Je pense qu'en fin de compte, vous appréciez cela, vous devez être concentré et vous améliorer chaque jour, tout au long de la saison, parce que si vous ne le faites pas, il ne se mariera avec personne. »

« Je rentrais même à la maison après l'entraînement en pleurant »

Si tout semble donc aller pour le champion d’Europe 2024, ses premiers pas au PSG n’ont pas été si joyeux que cela. En effet, Fabian Ruiz a également révélé avoir pleuré après les premiers entraînements, notamment à cause de la météo à Paris. « Il m'a fallu un certain temps pour m'adapter, surtout au climat. Je rentrais même à la maison après l'entraînement en pleurant. Je n'étais pas heureux et parfois je disais que je ne voulais plus aller à l'entraînement », affirme-t-il.