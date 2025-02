Nouvelles stars à Paris, le PSG annonce du lourd !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain continue d'affirmer sa domination sur le football français, s'imposant brillamment face à Saint-Briec mercredi soir (7-0) en quart de finale de la Coupe de France. Alors qu’il a pris la tête d’un nouveau projet il y a un an et demi en misant davantage sur le collectif et la jeunesse, Luis Enrique se montr confiant pour la suite, soulignant le potentiel croissant de son équipe avant le choc contre Liverpool en Ligue des champions.

Les équipes bretonnes réussissent décidément très bien au Paris Saint-Germain. Après le carton face à Brest la semaine dernière (7-0), le club de la capitale a enchaîné sur la pelouse de Rennes ce mercredi soir contre Saint-Brieuc en quart de finale de la Coupe de France (7-0). La formation de National 2 n’a pas eu la moindre chance malgré une équipe parisienne remaniée pour l’occasion. Le PSG rejoint l'AS Cannes, le Stade de Reims et l'USL Dunkerque dans le dernier carré, et ne cache pas ses ambitions pour la suite.

« On est au début d'un projet »

A une semaine du choc contre Liverpool en huitième de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique est revenu sur la montée en puissance de ses hommes, qui surclassent également la Ligue 1 avec 13 points d’avance. « Chaque match a une marge de progression. Bien évidemment, on ne joue jamais de la même manière, je crois qu'il y a énormément de marge de progression. On est au début d'un projet avec des joueurs extrêmement jeunes et on va continuer de gravir les paliers, notamment en Champions League, a confié l’Espagnol sur BeIN Sports, rapporté par CulturePSG. Et ça commence à payer, c'est-à-dire qu'on voit dans les statistiques la manière dont on joue dans ce championnat. »

« C'est sans limite, Sky is the limit, comme on dit en anglais »

Un PSG incarné par des joueurs qui ont su devenir indispensable à l’instar d’Achraf Hakimi, Vitinha, Joao Neves ou encore Ousmane Dembélé. Luis Enrique ne cache pas ses ambitions pour l’avenir du club : « On a eu des difficultés au début, mais on a surmonté nos difficultés. Et puis c'est sans limite, Sky is the limit, comme on dit en anglais. Et quel que soit le match, il y a cette animation, cette effervescence, et on veut être là et répondre à ses attentes. »