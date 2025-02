PSG : La concurrence surprise de Cyril Hanouna !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi soir, le PSG a écrasé le Stade Briochin (7-0) en quart de finale de la Coupe de France. Un match suivi par 1,86 million de téléspectateurs sur France 3, deuxième au classement des audiences, dépassant notamment C8 avec son documentaire consacré à Cyril Hanouna et aux coulisses de la chaîne, qui a réalisé un carton.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas laissé la moindre chance au Stade Briochin, largement battu sur la pelouse du Stade Rennais (7-0) en quart de finale de la Coupe de France. C’est donc la fin de la très belle aventure du pensionnaire de National 2 dans la compétition, qui avait notamment réussi à faire tomber Le Havre ou encore l’OGC Nice.

France 3 deuxième des audiences avec le PSG

Et malgré la belle histoire autour de Saint-Brieuc et de la rareté du PSG sur une chaîne en clair, ce quart de finale de la Coupe de France n’a pas réalisé une très grande audience en attirant 1,86 million de téléspectateurs sur France 3, soit 10,9% du public selon Médiamétrie. Cela reste mieux que le 8e de finale entre Le Mans et le PSG, qui avait réuni 1,72 million de téléspectateurs. La chaîne du service public est deuxième des audiences de la soirée, derrière TF1, dépassant M6 avec son programme "Qui veut être mon associé ?" mais aussi C8.

C8 n’est pas loin derrière

A deux jours de sa fermeture, C8 a réalisé une excellente audience en se positionnant devant France 2 avec "Inside TPMP : Une dernière saison sur C8", un documentaire consacré aux coulisses de la chaîne incarnée par Cyril Hanouna et son émission "Touche pas à mon poste" qui a réuni 1,50 million de fidèles derrière leur écran, soit 7,9 % du public. Un carton pour le canal 8 de la TNT, qui cessera d’émettre vendredi 28 février à 23 h 59.