Luis Enrique - PSG : La mission impossible révélée !

Ce mercredi soir, le PSG n’a laissé aucune chance au Stade Briochin, pensionnaire de N2, avec une large victoire en quart de finale de la Coupe de France (0-7). La marche était beaucoup trop haute pour le club breton, alors que les hommes de Luis Enrique ont pris la rencontre très au sérieux. Président et entraîneur du Stade Briochin, Guillaume Allanou a évoqué le côté injouable de son adversaire.

Le PSG n’a pas tremblé. Si ses deux derniers matchs face à Espaly et au Mans, Paris avait réalisé des prestations peu abouties, la formation de Luis Enrique a répondu présente ce mercredi soir. Opposé au Stade Briochin, pensionnaire de N2, le PSG a maîtrisé son sujet, inscrivant sept buts avec un triplé de Gonçalo Ramos à la clé. Le parcours du club breton s’est donc arrêté brutalement, même si les partenaires de Christophe Kerbrat retiendront évidemment les victoires face au Havre, contre Annecy, et surtout face à l’OGC Nice au tour précédent.

« Ils sont en mode rouleau-compresseur »

Entraîneur couteau suisse de cette formation basée à Saint-Brieuc (ce dernier est également le président du club), Guillaume Allanou est revenu après la rencontre sur la supériorité du PSG. « C'est que même à 6-0, ils ne nous donnent rien, ils défendent comme des chiens. Ils sont en mode rouleau-compresseur et on montre à tout le monde - la France et l'Europe entière. Et c'est la meilleure marque de respect pour nous », concède ce dernier, estimant qu’en jouant le match à fond et en alignant des titulaires, Paris n’avait pas du tout pris cette rencontre déséquilibrée à la légère.

« Le PSG injouable ? Ils le sont, je vous le confirme »

« Le PSG injouable ? Ils le sont, je vous le confirme, concède volontiers Guillaume Allanou, qui a été réellement bluffé par l'équipe et le jeu mis en place par Luis Enrique. C'est joli à regarder, ce sont des joueurs talentueux, rapides, techniques, il n'y a pas de faille. Ce que je trouve très respectueux - et c'est la patte Luis Enrique. »