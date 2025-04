OM : Transfert à 25M€ pour cet attaquant !

Amadou Diawara

Auteur de bonnes prestations avec l'OM cette saison, Luis Henrique a tapé dans l'œil de la direction de l'Inter. A tel point que les Nerazzurri voudraient boucler sa signature lors du prochain mercato estival. Si l'OM réclamerait une somme comprise entre 30 et 35M€ pour le transfert de Luis Henrique, l'Inter ne compterait pas lâcher plus de 25M€ (hors bonus) pour cette opération.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2020, Luis Henrique a vécu des débuts très difficiles à Marseille. Incapable de s'imposer sous les couleurs phocéennes, l'attaquant de 23 ans est retourné au Brésil pendant un an et demi. Revenu à l'OM lors de l'hiver 2023, Luis Henrique se sent mieux à Marseille ces derniers mois. En effet, il a retrouvé de sa superbe sous la houlette de Roberto De Zerbi. Alerté par les performances récentes de Luis Henrique, l'Inter souhaiterait s'attacher les services de Luis Henrique dès cet été.

L'OM réclame 30-35M€ pour Luis Henrique

D'après les indiscrétions d'Abdellah Boulma, divulguées sur son compte X ce jeudi matin, Luis Henrique aurait la cote sur le marché. En effet, l'ailier de l'OM serait dans le viseur de l'Inter, du Bayern, de Nottingham Forest, Newcastle et de la Fiorentina. Et pour le moment, les Nerazzurri seraient les plus pressants sur ce dossier.

OM : L'Inter est prêt à offrir 25M€ pour Henrique

Dans la foulée, TMW a confirmé l'intérêt de l'Inter pour Luis Henrique. Toutefois, il y aurait un écart entre la demande de l'OM et l'offre que les Nerazzurri sont prêts à formuler. D'une part, Pablo Longoria aimerait récupérer environ 30-35M€ pour la vente de Luis Henrique. D'autre part, les hautes sphères milanaises envisageraient de proposer environ 25M€, éventuellement avec des bonus. Toutefois, à en croire le média transalpin, le salaire du Brésilien ne devrait pas être un problème pour l'Inter. Reste à savoir si l'OM est disposé à laisser filer Luis Henrique en cas d'offre avoisinant les 25M€.