Officiel : Surprise, Djibril Cissé rejoint l’aventure d’Adil Rami !

Plus que quelques jours maintenant avant le coup d’envoi de la Kings League France. Le compte à rebours est lancé et à cette occasion, les différents staffs se révèlent. Ce jeudi soir, c’est Michou qui a dévoilé les noms qui s’occuperont de son équipe, Génération 7. Et surprise : Djibril Cissé y figure.

Compétition lancée par Gérard Piqué, la Kings League se répand à travers le monde. La lancement en France est imminent. Ce sont 8 équipes, présidées notamment par Adil Rami, Michou, Squeezie, Aurélien Tchouaméni, AmineMaTué, Domingo ou encore Kameto, qui vont s’affronter avec l’objectif d’aller à la Coupe du monde. Mais avant la première journée, Michou a dévoilé le staff qui s’occupera de son équipe, Génération 7.

Djibril Cissé entraîneur !

C’est donc ce jeudi soir que Michou a dévoilé son entraîneur. Le Youtubeur a alors ramené un nom bien connu du football français : Djibril Cissé. Aujourd’hui à la retraite et régulièrement en tant que consultant à la télévision, l’ancien buteur de l’OM va donc géré l’équipe Génération 7, où on retrouve notamment le neveu de Zinedine Zidane, Driss Zidane.

Omar Da Fonseca dans le staff !

A noter que Djibril Cissé sera également entouré d’un autre nom bien connu du football français. En effet, dans le staff de Génération 7, on retrouvera également un certain Omar Da Fonseca. De beaux noms donc pour entourer l’équipe de Michou. A voir maintenant ce que ça va donner sur le terrain.