Dérapage en plein match, Mbappé l'a échappé belle ?

Juste après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé s'est touché les parties intimes lors des célébrations au Wanda Metropolitano. Alors que son geste est considéré comme une provocation envers le public de l'Atlético de Madrid, le numéro 9 merengue risque une sanction. Mais heureusement pour Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé pourrait écoper d'une simple amende.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est frotté à l'Atlético de Madrid. Pour composter son ticket pour le tour suivant de la C1, le club emmené par Carlo Ancelotti a dû aller jusqu'à la séances de tirs au but.

Mbappé a provoqué le public de l'Atlético

Lors des festivités, plusieurs joueurs du Real Madrid ont dérapé, et notamment Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant de 26 ans s'est touché les parties durant les célébrations au Wanda Metropolitano. Un geste considéré comme de la provocation envers le public de l'Atlético de Madrid. Par conséquent, l'UEFA devrait sanctionner Kylian Mbappé. Mais heureusement pour lui et la Maison-Blanche, il ne devrait pas être suspendu contre Arsenal.

Une simple amende pour Mbappé ?

Comme l'a souligné Foot Mercato, l'UEFA n'a toujours pas rendu son verdict concernant Kylian Mbappé, et ce, alors que l'enquête a été ouverte il y a une semaine. Ce qui laisse planer le doute quant à d'éventuelles sanctions avant le choc face à Arsenal (8 et 16 avril). Lors de l'Euro 2024, Jude Bellingham avait échappé à une suspension à la suite d'un geste jugé provocateur face aux supporters de la Slovaquie. En effet, le numéro 5 du Real Madrid n'a écopé que d'une amende de 30 000€. De la même manière, Kylian Mbappé pourrait avoir une peine financière et non sportive. Ainsi, Carlo Ancelotti ne serait pas privé de son numéro 9 contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions.