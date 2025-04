Adil Rami : Une femme politique veut le plomber !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent chaque vendredi dans l’émission "Danse avec les stars" sur TF1, Adil Rami apparaîtra dès ce jeudi soir dans la nouvelle saison de "Les Traîtres" sur M6. Le champion du monde 2018 côtoiera Raquel Garrido, ex-députée La France Insoumise, qui promet d’utiliser ses talents politiques pour déjouer ses adversaires.

Les téléspectateurs ne risquent pas de rater Adil Rami ! Déjà engagé dans l’émission « Danse avec les stars », diffusé chaque vendredi sur TF1, le champion du monde 2018 a également participé à l’enregistrement du divertissement « Les Traîtres » qui reprend dès ce jeudi soir sur M6 pour une quatrième saison. Adil Rami sera notamment entouré de l’acteur Francis Huster, de la chanteuse Liane Foly, du rappeur Seth Gueko mais également de la femme politique Raquel Garrido.

« Cela met les autres participants dans les difficultés »

Et l’ancienne députée de La France Insoumise compte bien des qualités requises en politique pour piéger les autres candidats du programme comme elle l'a indiqué au Parisien : « Une partie du public considère que les politiques sont des menteurs invétérés… J’ai bien compris que la production voulait jouer avec cela et c’est astucieux. Cela met les autres participants dans les difficultés puisque nous charrions tous nos préjugés. Alors moi, étant avocate et responsable politique, j’imaginais faire une seule journée sur place. Et puis, étant donné que la proposition est arrivée alors qu’on m’accusait d’être traître dans le clan Mélenchon, autant faire un pied de nez et l’être dans un jeu ! »

« J’estime qu’il faut parler à tous »

Convaincue de pouvoir piéger les participants de cette quatrième saison, Raquel Garrido est également prête à répondre aux éventuelles critiques formulées par ses collègues politiques. « Ils me prennent déjà pour une extraterrestre à être sur plusieurs registres en même temps, confie-t-elle auprès du Parisien. J’ai toujours fait du divertissement, comme lors de ma participation à Fort Boyard, et de l’infotainment, dans les émissions de Thierry Ardisson et Cyril Hanouna. Nous sommes assez peu à le faire. Il y a Roselyne Bachelot, ou même Jean Lassalle qui a fait Les Traîtres avant moi. J’estime qu’il faut parler à tous, y compris ceux qui sont loin de la politique. »