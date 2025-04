Adil Rami : L'aventure qui a mal tourné pour cette miss !

Amadou Diawara

Lors du dernier prime de Danse avec les Stars, programmé ce vendredi, trois couples étaient en face à face pour éviter l'élimination : Ève Gilles & Nino Mosa, Florent Manaudou & Elsa Bois ainsi que Adil Rami & Ana Riera. S'étant incliné face à l'ex-footballeur et au nageur, la miss France 2024 a dû quitter l'émission.

Lors de cette saison de Danse avec les Stars, de nombreux sportifs font partie du casting, notamment le nageur Florent Manaudou et l'ancien footballeur Adil Rami. Ce vendredi en prime, ils ont eu très chaud.

DALS : Rami et Manaudou ont eu très chaud

En difficulté lors du dernier prime de Danse avec les Stars, Adil Rami et Florent Manaudou ont dû disputer le face à face en fin d'émission. Respectivement en couple avec Ana Riera et Elsa Bois, les deux sportifs français avaient un autre duo à affronter : celui composé d'Ève Gilles et de Nino Mosa.

Danse avec les Stars : Ève Gilles éliminée

Lors du face à face de ce vendredi, Florent Manaudou et Adil Rami s'en sont bien sortis. En effet, c'est Ève Gilles qui a finalement été éliminée de Danse avec les Stars. La miss France 2024 manquera donc le prime années 90/années 2000 de cette semaine, diffusé vendredi soir sur TF1.