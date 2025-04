«Réveiller les morts» : Le scandale qui fait enrager l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’inclinant samedi à Reims (3-1), l’OM a perdu sa deuxième place au profit de l’AS Monaco et vu ses concurrents se rapprocher au classement. Comme sanction, Roberto De Zerbi a supprimé les deux jours de repos qu’il devait accorder à ses joueurs, dont le manque d’envie constaté à Auguste Delaune est qualifié de « scandale » en interne.

À leur retour à Marseille samedi soir, les joueurs de l’OM n’ont pas eu le bonheur de retrouver leurs proches. Ils ont passé la nuit à la Commanderie et leurs deux jours de repos, prévus dimanche et lundi, ont été supprimés par Roberto De Zerbi. Une conséquence de leur défaite à Reims samedi (3-1), leur quatrième lors des cinq derniers matchs.

« On leur fait comprendre qu'ils sont à la disposition du club »

« Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus », a lâché Roberto De Zerbi à son groupe lundi, comme indiqué par L'Équipe. « On leur fait comprendre qu'ils sont à la disposition du club », a ajouté un proche des joueurs. Alors qu’il ne reste que sept matchs à jouer, l’OM attend une réaction dans l’optique d’obtenir une qualification en Ligue des champions vitale pour le club.

« Ce manque d'envie est un scandale »

En ce sens, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont d’ailleurs pris la parole devant les joueurs ces deux derniers jours. Leur attitude samedi à Reims n’a pas du tout été appréciée. « Réveiller les morts est devenu une spécialité. Ce manque d'envie est un scandale. À eux de se bouger pour ne pas tout gâcher », peste-t-on à l’OM.