Achraf Hakimi remplacé au PSG : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence d'Achraf Hakimi, c'est Warren Zaïre-Emery qui est utilisé au poste de latéral droit. Et l'international français, qui est pourtant un milieu de terrain de formation, brille dans ce rôle au point que Luis Enrique l'y voit si imposer sur le long terme.

Victime d'une grosse entorse à la cheville lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétition d'autant plus qu'il a été retenu pour disputer la CAN avec le Maroc. Pour le remplacer, c'est Warren Zaïre-Emery qui est utilisé au poste de latéral droit. Et Luis Enrique semble convaincu par cette option.

Luis Enrique s'enflamme pour Zaïre-Emery « Très, très positif. Je pense qu'il a montré sa capacité à jouer dans différentes positions. Et en ce moment, pour nous, avec la blessure de Hakimi, on a besoin d'un joueur avec cette capacité physique et technique », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.