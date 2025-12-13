PSG : Hakimi est au plus mal, il dévoile des échanges privés !

Alexis Brunet

Le 4 novembre dernier, face au Bayern Munich, le PSG avait perdu plusieurs joueurs sur blessure, dont Achraf Hakimi. Le Parisien avait été victime d’un tacle mal maitrisé de Luis Diaz et il est depuis toujours à l’infirmerie. Sur le coup, le latéral droit avait fondu en larmes, craignant de ne pas pouvoir disputer la CAN. Son compatriote et coéquipier Bilal El Khannouss avait alors décidé de lui envoyer un message.

Depuis la rencontre face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi n’est plus apparu sur un terrain. Le latéral du PSG est à l’infirmerie, car contre les Bavarois il avait dû sortir sur blessure suite à un tacle très appuyé de Luis Diaz. Le Marocain était apparu particulièrement touché, quittant même la pelouse du Parc des princes en larmes.

« Je lui ai envoyé un message » À ce moment-là, tout le Maroc a pris peur, craignant qu’Achraf Hakimi ne doive finalement déclarer forfait pour la CAN. Devant son écran ce jour-là, Bilal El Khannouss avait alors décidé d’envoyer un message au joueur du PSG, avec qui il évolue en sélection. « Je regardais le match à la maison. Dès que j’ai vu le tacle et que je l’ai vu pleurer, ça m’a fait mal. Ça fait mal de voir Achraf comme ça. On est très contents de l’avoir déjà vu recommencer à courir. Sur le moment, je lui ai envoyé un message, à son frère aussi », a déclaré le pensionnaire de Stuttgart dans une interview accordée à Foot Mercato.