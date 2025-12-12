Karim Benzema avec Zinédine Zidane : La grande annonce !

Pierrick Levallet

Karim Benzema pourrait rejoindre un cercle plutôt fermé après la fin de sa carrière. À 37 ans, le buteur d’Al-Ittihad sait que la retraite approche. L’ancien de l’OL s’est donné encore deux ans pour évoluer au plus haut niveau. Le Ballon d’Or 2022 devrait ensuite raccrocher les crampons, sauf s’il estime être encore en mesure de jouer à ce moment-là.

«J'aime tout ce qui est proche du terrain» La question se pose donc quant à la suite pour Karim Benzema après sa carrière. « Directeur sportif ou président d’un club ? On verra. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup d'objectifs. Ça peut être ça, ou peut-être devenir entraîneur, ou d'autres choses. J'aime tout ce qui est proche du terrain » a ainsi révélé l’ex-buteur du Real Madrid dans un entretien accordé à L’Equipe.