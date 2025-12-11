Rupture avec Kylian Mbappé : Le refus devant la presse !

Amadou Diawara

Alors que le Real Madrid enchaine les contre-performances ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait être remercié dans un avenir très proche. Pourtant, le coach espagnol a posé ses valises au Bernabeu le 1er juin. Interrogé après la défaite de Manchester City, Rodrygo a affirmé qu'il ne voulait pas voir Xabi Alonso quitter le Real Madrid.

Le 1er juin dernier, le Real Madrid a changé d'entraineur. En effet, Carlo Ancelotti a été remplacé par Xabi Alonso. Toutefois, le coach espagnol pourrait ne pas rester longtemps à la Maison-Blanche.

Real Madrid : Xabi Alonso est sur la sellette Alors que le Real Madrid est à la peine ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait être sacrifié dans un avenir très proche, et ce, même s'il a posé ses valises au Bernabeu il y a seulement six mois. Interrogé après la défaite merengue face à Manchester City ce mercredi soir, Rodrygo a pris position quant à l'avenir de Xabi Alonso.