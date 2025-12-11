Rupture avec Kylian Mbappé : Le refus devant la presse !

Alors que le Real Madrid enchaine les contre-performances ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait être remercié dans un avenir très proche. Pourtant, le coach espagnol a posé ses valises au Bernabeu le 1er juin. Interrogé après la défaite de Manchester City, Rodrygo a affirmé qu'il ne voulait pas voir Xabi Alonso quitter le Real Madrid.
Le 1er juin dernier, le Real Madrid a changé d'entraineur. En effet, Carlo Ancelotti a été remplacé par Xabi Alonso. Toutefois, le coach espagnol pourrait ne pas rester longtemps à la Maison-Blanche.
Real Madrid : Xabi Alonso est sur la sellette
Alors que le Real Madrid est à la peine ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait être sacrifié dans un avenir très proche, et ce, même s'il a posé ses valises au Bernabeu il y a seulement six mois. Interrogé après la défaite merengue face à Manchester City ce mercredi soir, Rodrygo a pris position quant à l'avenir de Xabi Alonso.
«Nous devons montrer aux gens que nous soutenons notre entraîneur»
« C'est aussi un moment difficile pour lui. Les choses ne se passent pas bien. Nous devons montrer aux gens que nous soutenons notre entraîneur. Beaucoup de choses se disent. Nous avons besoin de cette unité pour aller de l'avant », a confié Rodrygo, coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid, au micro de Movistar +.