Kylian Mbappé : Le coup historique annoncé par Benzema !

Arrivé en provenance du PSG en 2024, Kylian Mbappé n’a pas tardé à devenir le patron de l’attaque du Real Madrid. Néanmoins, le Français n’a toujours pas remporté de trophée majeur au sein du club madrilène, lui valant des critiques. Pour Karim Benzema, le Bondynois doit devenir l’élu qui rapportera un immense succès aux Merengue.
Auteur d’un excellent début de saison sur le plan individuel, Kylian Mbappé constate néanmoins les grandes difficultés collectives du Real Madrid. Depuis son arrivée à l’été 2024, le club madrilène n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur.
Benzema valide Mbappé
Mbappé lui, est parfois critiqué pour son absence de performance dans les grands rendez-vous. Interrogé au sujet de son ancien coéquipier en équipe de France, Karim Benzema voit l’ancien du PSG marquer l’histoire à Madrid. « Il marque énormément de buts et il va continuer à en marquer, comme il le faisait au PSG », a confié le Ballon d’Or 2022 ce jeudi à l’Equipe.
« C'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées »
« Mais le plus important pour Mbappé, c'est que le Real l'a pris pour qu'à des moments clés, il fasse gagner son équipe », avertit néanmoins Karim Benzema avant de conclure : « Et il en est capable. C'est cette pression-là qu'il doit prendre, et faire ce petit pas du leader d'attaque. Car c'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de connexion ».