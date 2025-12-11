Kylian Mbappé : Le coup historique annoncé par Benzema !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en provenance du PSG en 2024, Kylian Mbappé n’a pas tardé à devenir le patron de l’attaque du Real Madrid. Néanmoins, le Français n’a toujours pas remporté de trophée majeur au sein du club madrilène, lui valant des critiques. Pour Karim Benzema, le Bondynois doit devenir l’élu qui rapportera un immense succès aux Merengue.

Auteur d’un excellent début de saison sur le plan individuel, Kylian Mbappé constate néanmoins les grandes difficultés collectives du Real Madrid. Depuis son arrivée à l’été 2024, le club madrilène n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur.

Benzema valide Mbappé Mbappé lui, est parfois critiqué pour son absence de performance dans les grands rendez-vous. Interrogé au sujet de son ancien coéquipier en équipe de France, Karim Benzema voit l’ancien du PSG marquer l’histoire à Madrid. « Il marque énormément de buts et il va continuer à en marquer, comme il le faisait au PSG », a confié le Ballon d’Or 2022 ce jeudi à l’Equipe.