Transfert à 40M€ : Le PSG change d'avis !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG lors du dernier mercato estival contre 40M€, Lucas Chevalier a disputé tous les matchs possibles du club de la capitale. Le Français n’a manqué que trois rencontres et cela à cause d’une blessure. Certaines voies parisiennes poussent toutefois pour que Luis Enrique mette en place une sorte d’alternance, comme cela était le cas la saison dernière, mais le technicien espagnol a refusé.

Il y a quelques mois, Lucas Chevalier a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Après plusieurs années à Lille, le gardien de but a choisi d’aller voir ailleurs et de rejoindre le PSG. Le champion de France a déboursé pas moins de 40M€ pour le faire venir auxquels pourraient s’ajouter pas moins de 15M€ de bonus.

Une concurrence pour Chevalier ? Un changement de statut pour Lucas Chevalier, qui rejoint donc un club champion d’Europe, mais surtout qui doit faire oublier Gianluigi Donnarumma, étincelant la saison dernière. L’ancien Lillois a d’ailleurs pour le moment du mal à répondre aux attentes et selon les informations de L’Équipe, certaines voies influentes internes au PSG suggéraient dernièrement que le Français soit quelque peu challengé. Un procédé qui avait d’ailleurs été utilisé la saison dernière entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov.