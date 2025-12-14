Kylian Mbappé : Le plan drague en équipe de France, transfert en vue ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et Dayot Upamecano, c'est le coup de foudre en équipe de France. Il n'y a qu'à s'attarder sur les récentes déclarations du capitaine des Bleus concernant le défenseur du Bayern Munich en fin de contrat à la fin de la saison. De quoi donner des idées à l'attaquant du Real Madrid avec un subtil appel du pied qui devrait rester sans réponse. Explications.

Dayot Upamecano est devenu en l'espace de quelques mois incontournable tant au Bayern Munich qu'en équipe de France. Du haut de ses 27 ans, le défenseur central formé à Valenciennes est entré dans l'ultime année de son contrat en Bavière et pourrait donc signer dans le club de son choix au terme de la saison. Au Real Madrid ? Le journaliste Saber Desfarges a confirmé pendant l'émission de ce dimanche de Téléfoot que le comité directeur du club merengue a des vues sur l'international français.

«Le Bayern, il n'y a pas beaucoup mieux. Il y a mieux (rire)» De quoi permettre à Téléfoot de ressortir une déclaration de Kylian Mbappé, star du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France, datant d'un rassemblement à l'automne des Bleus. « On parle du meilleur défenseur du monde, je pense qu'aujourd'hui dans la saison, il est dans cette discussion. Il fait partie de ces défenseurs dominants capables d'être vaillants et d'aller presser le joueur très haut, de jouer le un contre un, de gagner des duels, d'être à la relance et d'être présent. Il est dans un grand club, le Bayern. Il n'y a pas beaucoup mieux (Il marque une pause). Il y a mieux (rire) ».