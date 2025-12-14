PSG - Transfert à 60M€ : Discussions annoncées !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG préparerait déjà son recrutement... pour l’été prochain ! Le club de la capitale explorerait quelques pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu aimeraient notamment mettre la main sur le jeune Said El Mala. Le crack de 19 ans était d’ailleurs déjà convoité par d’autres équipes l’été dernier.

Le PSG garde un oeil sur Said El Mala... Et dans cette optique, le PSG a coché le nom de Said El Mala sur sa liste. Du haut de ses 19 ans, le crack du FC Cologne impressionne en Bundesliga (6 buts et 3 passes décisives en 16 matchs). Les Rouge-et-Bleu suivraient donc l’évolution de l’international Espoirs allemand, estimé à 60M€, de près.