Polémique - After Foot : C’est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le débat impliquant la députée Caroline Yadan sur le plateau de l’After Foot n’a pas manqué de susciter la polémique pour ses propos tenus dans le cadre des conclusions de son rapport sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Face aux nombreuses critiques, Gilbert Brisbois est sorti du silence. C’est donc terminé pour ce sujet.

Jeudi soir, la députée Renaissance Caroline Yadan était présente sur le plateau de l'After Foot afin de débattre des conclusions de son rapport sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Cependant, ses propos ont créé la polémique ces derniers jours, notamment à cause de ses déclarations visant les Musulmans. Gilbert Brisbois a donc pris la parole pour mettre fin à cette polémique.

Brisbois met fin à la polémique

« Si nous avons choqué une communauté, c’est que nous avons raté notre soirée et j’en suis désolé. L’After est une émission dans laquelle on s’engage. Évidemment, nous ne sommes pas infaillibles. On peut aussi se tromper. Je vais quand même rappelé que l’After a fêté ses 19 ans. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, nous ne choisissons pas. Nous sommes indépendants grâce à la direction de RMC. L’After ne roule pour personne. Toutes les équipes, Flo et Daniel notamment, sommes sur la même longueur d’onde. Pour être transparent, le débat de jeudi a crée des débats. Je veux dire à Walid Acherchour qu’il sera toujours le bienvenue, RMC est sa maison et on l’aime », a confié l’animateur de l’After Foot dimanche soir, mettant fin à la polémique.

«On peut aussi se tromper»

Également interrogé sur ce sujet, Daniel Riolo a répondu : « On a beaucoup de succès donc beaucoup de monde nous critiquent. Évidemment, ça a été repris par les politiques, notamment par les extrêmes, des deux bords. Je vais le répéter : nous n’avons jamais mangé de ce pain là. Nous pouvons débattre, il faut tout écouter. On peut être d’accord ou pas d’accord, on en parle. Et c’est ce que l’on va faire. Dans la vie d’une émission, il faut parfois faire des mises au point, donc on va la faire. Cela nous pose aucun problème. Vous pouvez me rentrer dedans, on répondra. On ne s’est jamais caché. Les malfaisants, les jaloux, on en fait notre affaire ».