Neymar se fait jeter, l’annonce choc !

Thomas Bourseau

Du côté du FC Barcelone, il est grandement question d’un retour de Lionel Messi et de Neymar si l’on se fie à la presse. Ce serait le souhait des deux anciennes idoles du Camp Nou. Pour autant, en ce qui concerne le joueur de Santos, le rêve ne deviendra pas réalité d’après le discours de Deco.

Un retour huit ans après son départ pour le PSG ? Entre 2013 et 2017, Neymar a absolument raflé tous les trophées collectifs possibles et plus précisément lors des trois saisons de management de Luis Enrique. Cependant, il s’en est allé à la surprise générale et notamment à celle de Gerard Piqué pour le Paris Saint-Germain, bien que Piqué avait à l’époque publiquement reconnu que le Brésilien allait rester.

«Ce n'est pas le moment pour Barcelone de penser à Neymar ou pour lui d'y penser»

La semaine dernière, la presse espagnole communiquait une volonté grandissante de Neymar de retrouver le club blaugrana lui qui n’a signé que pour six mois à Santos cet hiver. Ancien joueur du FC Barcelone et actuel directeur sportif, Deco a coupé court au feuilleton Neymar avant même qu’il en devienne un. « Neymar a été un phénomène qui est passé par ici, a fait ce qu'il a fait, a gagné ce qu'il a gagné. Parfois, ces histoires ne se répètent pas ou peuvent se répéter, on ne sait jamais, mais je pense que ce n'est pas le moment pour Barcelone de penser à Neymar ou pour lui d'y penser. Il est évident que Neymar est un joueur important, je pense que si un jour une situation comme celle-ci se produit, le scénario doit être bon pour Neymar et pour nous. Une équipe de football se fait avec l'équilibre, avec la tête. Ce n’est pas un souci économique ».

«Je ne vois pas de meilleur endroit pour lui en ce moment qu'au Brésil»

Pour la télévision brésilienne, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, Deco a notamment évoqué la situation sportive actuelle de Neymar qui doit à ses yeux rester inchangée. « Tout d'abord, je pense que Neymar doit retrouver le bonheur, le plaisir de jouer au football. Je ne vois pas de meilleur endroit pour lui en ce moment qu'au Brésil, à Santos, son club ».