Messi - Neymar : La sortie hallucinante qui va régaler Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a fait forte impression auprès de bien des supporters du PSG, mais aussi des joueurs. Ce fut notamment le cas d'Hugo Ekitike qui a côtoyé le capitaine de l'équipe de France pendant 18 mois au Paris Saint-Germain. L'attaquant qui brille à l'Eintracht Francfort a fait part d'une admiration spécifique pour Mbappé par rapport à Lionel Messi et Neymar.

Pendant deux saisons, le PSG a pu compter une pluie de stars dans son effectif et notamment Lionel Messi, octuple vainqueur du Ballon d'or. A ses côtés, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti étaient de la partie au Paris Saint-Germain. Le temps d'un seul exercice, Hugo Ekitike a été au milieu de tout ça à seulement 20 ans et en arrivant du côté du Stade de Reims.

«L'appel, le contre-appel... Sur ce dernier point, ce que faisait Kylian m'a vraiment marqué»

Qui a été le plus impressionnant ? En interview pour L'Equipe, le buteur de l'Eintracht Francfort a tranché... en faveur de Kylian Mbappé en raison d'un point précis. « Ce sont des joueurs uniques. Personne ne joue et ne jouera comme eux. J'ai beaucoup appris en les regardant sur certains petits gestes ou le jeu sans ballon. L'appel, le contre-appel... Sur ce dernier point, ce que faisait Kylian m'a vraiment marqué. C'était impressionnant et en voyant ça, je me suis dit que c'était vraiment ce niveau-là que je voulais atteindre ».

«J'arrive dans la dernière année de Messi et de Neymar. Va les faire sortir... tu ne peux pas»

Lionel Messi et Neymar sont deux monstres du football et lui ont forcément fait de l'ombre et diminué son éventuel temps de jeu au PSG, lui qui a quitté le club parisien au bout de 18 mois. « J'ai toujours senti que j'avais le niveau. Mais il y avait un contexte. J'arrive dans la dernière année de Messi et de Neymar. Va les faire sortir... tu ne peux pas. Ils doivent jouer, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Toi, t'es derrière, tu essayes de gratter du temps. Deux minutes, quinze minutes, deux matches sur le banc puis soixante minutes... Il n'y a pas de mensonge dans le foot ».