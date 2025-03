«Extrémiste», un ancien buteur de l’OM à la dérive ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fait son retour dans les médias il y a maintenant deux ans, Christophe Dugarry avait démarré sa carrière de consultant sur M6, avant de rejoindre Canal+ au début de la saison 2006-2007, sur les conseils de Pierre Ménès. S’il s’est toujours fait remarquer pour son franc parler, le journaliste estime que l’ancien attaquant de l’OM est plus « extrémiste » dans ses propos depuis qu’il s'exprime sur les ondes de RMC.

Pendant une dizaine d’années, Christophe Dugarry était un des consultants phares du football français. Sur Canal+, il était au commentaire des plus belles affiches de Ligue 1 et de Ligue des champions en compagnie de Grégoire Margotton. Avant cela, c'est sur M6 que le champion du monde 1998 avait fait ses débuts à la télévision.

« Quand il y a eu moyen qu’il nous rejoigne à Canal, j’ai aussi milité pour ça »

« J’ai une vraie tendresse pour Christophe. C’est un peu grâce à moi qu’il a débuté à la télé parce que c’est moi qui avait soufflé avec insistance son nom à M6 au début de ‘100% Foot’. C’était d’ailleurs le premier invité de l’histoire de l’émission. Derrière, quand il y a eu moyen qu’il nous rejoigne à Canal, j’ai aussi milité pour ça. J’ai eu énormément de plaisir à faire des ‘CFC’ avec lui », a déclaré Pierre Ménès, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot.

« Je pense que c’est aussi une question d’environnement autour de lui »

Après s'être mis en retrait des médias en juillet 2020, Christophe Dugarry a fait son retour sur RMC en mars 2023, où il intervient dans l’émission Rothen s’enflamme et animait auparavant Team Duga. Et Pierre Ménès a noté un changement par rapport à ses années sur Canal+ : « C’est vrai qu’il n’était pas aussi extrémiste qu’il l’est devenu à RMC. Après je pense que c’est aussi une question d’environnement autour de lui, parce que dans l’émission de (Jérôme) Rothen, tu as effectivement tendance à dézinguer tout le monde. »