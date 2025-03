Du jamais vu, le PSG va humilier l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu depuis le début de l'année, le PSG enchaîne les démonstrations que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Concentrés sur la double confrontation face à Liverpool en huitième de finale de la Ligue des champions, les Parisiens pourront ensuite se tourner vers le choc contre l'OM au Parc des Princes le 16 mars. Et Christophe Dugarry est très inquiet pour les Marseillais.

Très impressionnant depuis le début de saison, le PSG enchaîne les victoires avant le choc contre Liverpool ce mercredi soir. Intouchables en Ligue 1, les Parisiens défieront d'ailleurs l'OM au Parc des Princes le 16 mars prochain. De quoi inquiéter Christophe Dugarry qui note une très importante différence entre les deux équipes.

Dugarry très inquiet pour l'OM contre le PSG

« Ce qu’on a vu face à Lille, en première mi-temps, c’était impressionnant. J’avais rarement vu ça. Je trouve ça incroyable ce qu’a réussi ce PSG. Physiquement, ils sont au top, tout le monde galope. Ils vont arriver face à Liverpool sans aucun blessé, la rotation a permis de donner du temps de jeu à tout le monde et d’amener des joueurs au top de leur forme. Quand tu vois le match de l’OM après où ça joue à deux à l’heure, au-delà de la différence technique entre les deux équipes qui est abyssale, on a vu une différence de rythme et d’intensité dans le jeu qui me surprend, surtout pour une équipe qui joue une fois par semaine du côté de l’OM », s'étonne le champion du monde 1998 au micro de RMC, avant de poursuivre.

«Une différence technique abyssale»

« Il y a deux choses, est-ce que ce sera un échec que le PSG soit éliminé en huitième de finale ou pas ? Le sujet est là, après ça n’enlèvera rien au fait que les supporters sont contents de leur équipe, sont contents de ce qu’ils voient, prennent énormément de plaisir à voir jouer ce PSG. Les supporters sont ravis, les dirigeants le sont, les joueurs ont l’air ravi, l’entraîneur a l’air content. Je pense que même s’il y a défaite, ça continuera de la sorte et ce sera une étape qui fera que les gens sont tellement heureux qu’ils mettront ça sur le dos de l’adversaire qui est peut-être le meilleur d’Europe. (...) Il peut y avoir match car le PSG est aussi l’une des meilleurs. Je pense que ce que propose Luis Enrique et ce que font les joueurs, ils sont au top du top. Pour ça que ce match va être hyper intéressant, c’est une grande opportunité de se mesurer à ce Liverpool et voir où sont les progrès de cette équipe. (...) Tant qu'il ne battra pas les meilleurs, on ne pourra pas considérer que ce PSG fait partie des grands d'Europe, mais ce qu'ils proposent et le plaisir qu'ils procurent ne partiront pas en cas de défaite en 8e de C1 », ajoute Christophe Dugarry.