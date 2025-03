Maroc : Un joueur de l'OM va trahir l'Algérie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreux joueurs avant lui, Bilal Nadir est encore en pleine hésitation concernant sa future sélection nationale. Trois options s'offrent aux joueurs de l'OM à savoir la France, le Maroc et l'Algérie. Mais du côté marocain, on semble persuadé que le milieu offensif utilise simplement les Fennecs pour mettre la pression. D'ailleurs, Bilal Nadir serait bien dans les plans de Walid Regragui.

Arraché à l'OGC Nice en 2021, Bilal Nadir s'est imposé cette saison au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Le jeune milieu offensif est apparu à 11 reprises en Ligue 1, avec au total 3 titularisations et 1 but. Un bilan très intéressant pour le joueur de l'OM qui monte en puissance, au point de s'interroger désormais sur son avenir international, alors que plusieurs choix s'offrent à lui.

Algérie ou Maroc, Bilal Nadir en plein doute ?

Natif de Nice et passé par les équipes de France chez les jeunes (3 sélections en U16 en 2019 et 3 sélections en U19 en 2021), Bilal Nadir pourrait donc opter pour les Bleus, mais ce n'est pas la tendance. Selon les informations de la Gazzette du Fennec, bien qu'il n'ait pas encore fait son, le milieu offensif de l'OM hésite entre l'Algérie et le Maroc. De père marocain et de mère algérienne, Bilal Nadir peut opter pour l'une des deux sélections avec un avantage pour les Lions de l'Atlas puisqu'il compte 2 sélections avec le Maroc Olympique, bien qu'une grave blessure l'ait privé d'une présence aux JO de Paris.

Avantage Maroc ?

D’après le site marocain Al Mountakhab, Bilal Nadir est d'ailleurs bien dans les plans de Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Au sein de la sélection, on serait même persuadé que le joueur de l'OM se sert d'un éventuel intérêt de l'Algérie afin de mettre la pression sur le Maroc, sans avoir l'intention d'évoluer pour les Fennecs. Une sélection au sein de laquelle il pourrait pourtant retrouver ses coéquipiers marseillais Ismaël Bennacer et Amine Gouiri.