Mercato de folie, De Zerbi annonce «deux grands joueurs» à l’OM !

Dimanche soir, l’OM s’est relancé en s’imposant contre le FC Nantes (2-0) au Vélodrome. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a souligné l’impact de Valentin Rongier, entré en cours de jeu. Et s’il était remplaçant, c’est parce que l’Italien se réjouit d’avoir deux autres grands joueurs à ce poste.

Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM a chamboulé son effectif que ce soir l'été dernier ou cet hiver. Plusieurs joueurs sont arrivés, notamment au milieu de terrain, ce qui a eu pour conséquence de reléguer Valentin Rongier sur le banc. Entré en jeu contre Nantes dimanche soir, ce dernier a toutefois été décisif, et Roberto De Zerbi s'est justifié de l'avoir laissé sur le banc au coup d'envoi en expliquant que deux grands joueurs étaient alignés à savoir Ismaël Bennacer et Pierre-Emile Hojbjerg, respectivement arrivés en janvier, et lors du précédent mercato estival.

OM - De Zerbi : Un «problème» est annoncé !

De Zerbi s'explique pour Rongier

« Valentin Rongier est un titulaire. Comme Højbjerg, Rabiot, Greenwood, Bennacer. À ce poste, ce soir, ce sont Højbjerg et Bennacer, deux grands joueurs, qui ont joué. Bennacer est encore en train de récupérer sa forme. Mais à l'heure actuelle, à dix matchs de la fin, ce serait trop dangereux de changer notre structure de jeu. C'est ma responsabilité de trouver les joueurs, mais il n'y en a que deux sur trois qui peuvent jouer à ce poste », rappelle l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Højbjerg et Bennacer, deux grands joueurs»

« Il y a la blessure de Murillo aussi, il pourrait être absent plusieurs semaines. Je prendrai Rongier en considération parce qu'il a déjà joué à ce poste par le passé. Une équipe, c'est composé de onze joueurs, pas de douze ou treize. On est l'OM, on a besoin d'un effectif qui soit complet et fort dans tous les secteurs. Et après, c'est à moi de me débrouiller et de faire les bons choix, c'est ma responsabilité », ajoute Roberto De Zerbi.