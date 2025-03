PSG : 8 ans après, le mariage capote encore une fois !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Luis Enrique, le PSG cherche désormais à prolonger Luis Campos. Mais la signature du Portugais n'est pas simple, à tel point que son possible successeur aurait déjà été identifié. Le nom d'Andrea Berta a ainsi circulé à nouveau au PSG. Toutefois, à nouveau, cela pourrait tomber à l'eau avec le dirigeant italien.

En plus d'annoncer la prolongation de Luis Enrique, le PSG aurait bien aimé en faire de même avec celle de Luis Campos. Mais voilà que ça négocie toujours avec le Portugais, conseiller sportif à Paris. Un accord est encore loin d'être trouvé, ça bloquerait notamment entre Campos et le PSG pour une question financière. Rien ne dit donc que le dirigeant parisien restera et si tel était le cas, il faudrait alors le remplacer.

Arsenal plutôt que le PSG ?

Un nom a déjà été cité pour remplacer Luis Campos au PSG : Andrea Berta. Mais voilà que l'ancien de l'Atlético de Madrid pourrait prendre une autre direction. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'Italien serait aujourd'hui le mieux placé pour remplacer Edu comme directeur sportif d'Arsenal. Ça ne serait pas encore signé avec Berta, mais les discussions seraient bien avancées.

Le nouvel échec avec Berta ?

Le PSG pourrait donc voir le successeur de Luis Campos lui passer sous le nez. Encore une fois. En effet, ce n'est pas la première fois que le club de la capitale raterait Andrea Berta. En 2017, il y a 8 ans, l'Italien, proche de Nasser Al-Khelaïfi, était déjà annoncé au PSG, mais ça ne s'était pas concrétisé.