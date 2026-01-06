Antoine Dupont - Isabelle Ithurburu : Le rencard arrangé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu au fil des années un people à part entière, Antoine Dupont multiplie donc les apparitions en public telle une grande célébrité française. Il participe d'ailleurs depuis trois ans au spectacle des Enfoirés à la demande de Jean-Jacques Goldman, et c'est Isabelle Ithurburu qui avait initialement organisé le rencard avec Dupont.

La popularité d'Antoine Dupont auprès du grand public n'est plus à prouver, et d'ailleurs dans le traditionnel classement des personnalités appréciées des Français publié le week-end dernier par le JDD, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain apparaît ainsi à la 9e place. Dupont est le sportif en activité préféré des Français devant Teddy Riner et Léon Marchand, notamment. C'est donc logiquement qu'il a été fait appel à lui dans l'un des programmes TV les plus populaires du pays...

Dupont et les Enfoirés, une affaire qui marche En effet, depuis trois ans maintenant, Antoine Dupont participe à chacune des éditions du célèbre spectacle des Enfoirés. Et cette année encore, le capitaine du XV de France devrait de nouveau faire une apparition à l'occasion de l'un des sept spectacles des Enfoirés qui se produiront à l’Accor Arena du 13 au 19 janvier. Dupont se produira donc aux côtés des têtes d'affiche que sont M.Pokora, Zazie, Florent Pagny ou encore Jean-Louis Aubert.