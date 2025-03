JuL : Le rappeur fait craquer l’OM !

Thomas Bourseau

Depuis un mois, le service communication de l'OM lance une chanson de JuL, son partenaire, lors des victoires de l'équipe de Roberto De Zerbi à l'Orange Vélodrome. Une initiative saluée par les supporters au départ, mais elle est regrettée à présent à cause d'un certain forcing de la part de l'Olympique de Marseille.

Cela fait à présent trois ans que l'OM et JuL, rappeur marseillais, collaborent ensemble. Un partenariat qui tient à cœur à l'auteur de « Tchikita » comme il le faisait savoir par le biais d'un communiqué de presse. « Je suis fier de continuer ce partenariat avec mon club de cœur et j’espère que cela pourra donner de l’espoir à la jeunesse marseillaise ! C’est un rêve pour moi de voir ma marque D’Or et de Platine sur le maillot de l’OM ! ».

L'OM rempile avec «Wesh Alors» après Nantes

S'étant déjà produit à l'Orange Vélodrome, JuL entend depuis la victoire des hommes de Roberto De Zerbi sur l'OL le 2 février dernier son titre « Wesh Alors » au terme de la rencontre (3-2). Une chanson qui a été reconduite lors des deux victoires suivantes à domicile contre l'ASSE (5-1) et le FC Nantes (2-0) dans l'enceinte du Vélodrome.

«J’ai coupé direct dès que ça l’a lancé, horrible»

Dimanche soir, dans la foulée du succès marseillais contre les Nantais, des supporters de l'OM ont pesté sur les réseaux sociaux et notamment sur X. « Arrête avec Wesh Alors, l'OM. C’était extraordinaire quand ils l’ont sorti contre Lyon, vraiment ça passait incroyablement bien, mais justement si t’abuses y’a vraiment plus aucune saveur je trouve ». Un autre internaute a surenchéri. « J’ai coupé direct dès que ça l’a lancé, horrible. C’était sympa et surprenant contre Lyon mais si ça force comme ça à chaque match on souffle ». Le message est passé, l'OM sait à quoi s'en tenir.