De Zerbi : Le drame évité par l'OM !

Pablo Longoria, Medhi Benatia, Fabrizio Ravanelli... Tous sont suspendus actuellement à l'OM, certaines sanctions allant même jusqu'à plusieurs. Forcément, c'est un coup dur pour le club phocéen, mais voilà que cela serait à relativiser. En effet, si ça avait concerné Roberto De Zerbi, ça aurait été beaucoup plus grave.

Au cours des dernières semaines, l'OM a vu rouge en ce qui concerne l'arbitrage de ses rencontres. Et ça n'a pas été sans conséquence. En effet, les sanctions se sont multipliées. Medhi Benatia a été suspendu pour 3 mois ferme et 3 mois avec sursis. Par la suite, c'est Fabrizio Ravanelli qui a écopé de 3 matchs de suspension tandis que Pablo Longoria, président de l'OM, en a pris 15. Mais est-ce si grave que cela pour le club phocéen ?

« Ça aurait été plus compliqué si ça avait été l'entraîneur qui était suspendu »

Sur RMC, Marion Bartoli a quelque peu relativisé les sanctions proclamées à l'encontre de l'OM. Elle a en effet expliqué que ça aurait été plus embêtant si Roberto De Zerbi avait été suspendu : « Ça aurait été plus compliqué si ça avait été l'entraîneur qui était suspendu. Une suspension du président ou même de Ravanelli et Benatia n'a pas une incidence direct sur le niveau ».

« Les joueurs voient peu le président »

« En aucun cas je pense que ça va gêner les joueurs dans leurs performances. Les joueurs voient peu le président », a ensuite conclu Marion Bartoli. L'OM pourrait donc s'estimer heureux dans son malheur...