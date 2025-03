OM : La discussion qui l’a poussé à claquer la porte !

Thomas Bourseau

Pendant quelques semaines seulement avant la démission de Marcelino en septembre 2023, Pape Gueye a eu l’opportunité d’évoluer sous ses ordres, mais uniquement aux entraînements à cause de son interdiction de jouer imposée par la FIFA. Suffisant pour permettre au coach espagnol de se faire une idée de ce que Gueye pouvait lui apporter à l’OM et surtout ailleurs…

Pape Gueye a dû regarder ses anciens coéquipiers de l’OM évoluer sans lui pendant quatre longs mois. Entre août et décembre 2023, l’international sénégalais n’était pas en mesure de défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille en raison d’une sanction confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport par rapport au litige à propos de son arrivée à Marseille en 2020 lui qui était pourtant destiné à jouer à Watford.

Pape Gueye plaque l’OM pour Marcelino et Villarreal

Marcelino a été le coach de l’OM entre juin et septembre 2023. Suffisant pour témoigner du talent et du style de jeu de Pape Gueye pendant les séances d’entraînements. D’ailleurs, le milieu de terrain de 26 ans a fait le choix de quitter l’Olympique de Marseille au terme de son contrat à l’été 2024 dans l’optique de rejoindre Marcelino de l’autre côté des Pyrénées où il officiait déjà à l’époque à Villarreal.

«En partant, le coach m'avait dit qu'il avait beaucoup apprécié le joueur»

Pour L’Équipe, Pape Gueye s’est attardé sur un échange avec Marcelino précédant son départ de l’Olympique de Marseille. « En partant, le coach m'avait dit qu'il avait beaucoup apprécié le joueur, l'homme et l'état d'esprit que j'avais montré pendant ma suspension. Je me donnais à fond pendant les séances même si je savais que je ne pouvais pas jouer ». Une discussion qui a forcément pesé dans son choix de s’en aller pour vivre une nouvelle expérience espagnole après son prêt au FC Séville un an plus tôt. Sous Marcelino, Gueye est devenu un titulaire indiscutable chez le pensionnaire de Liga.