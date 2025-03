Clash à l’OM : Ils vivent un rêve éveillé !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a eu la possibilité de boucler pas moins de quatre recrues à l’occasion du mercato hivernal. Amine Gouiri et Amar Dedic font partie des heureux élus. Certes, le climat n’est pas vraiment euphorique au sein du club phocéen en raison des lourdes sanctions infligées aux président Pablo Longoria ainsi qu’au directeur du football Medhi Benatia. Et pourtant, force est de constater que Gouiri et Dedic nagent en plein bonheur.

En ce premier trimestre de l’année 2025, tout n’est pas rose à l’OM. Il n’y a qu’à s’attarder sur les sanctions de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a écopé d’une suspension de trois mois ferme et trois mois avec sursis pour avoir reproché à Jérémy Stinat, quatrième arbitre de la rencontre de Coupe de France entre l’OM et le LOSC (1-1 puis 3-4 aux tirs au but), un penalty non sifflé sur Jonathan Rowe à la mi-janvier. Courant février, ce fut au tour du président de l’Olympique de Marseille de craquer à Auxerre (0-3). Longoria criait à la corruption suite au carton rouge de Derek Cornelius et au penalty oublié sur Quentin Merlin et a vu le verdict tombait en milieu de semaine dernière : 15 matchs ferme.

L'OM perd Longoria, le vestiaire est sous le choc !

«Je suis très content d’être ici»

Bien qu’un climat de tension envers le corps arbitral soit de mise du côté de l’Olympique de Marseille, cette atmosphère ne semble pas avoir entachée la mentalité des recrues hivernales marseillaises que sont Amine Gouiri et Amar Dedic. De passage en zone mixte, le premier cité a évoqué la notion de plaisir qui l’habite depuis son installation à Marseille. « Je suis très content d’être ici, je prends énormément de plaisir à jouer dans cette équipe. Et comme je l’ai dit, il y a tout ici pour passer un cap. Ce sont des bons débuts et j’espère continuer sur cette lancée ».

«Je prends du plaisir chaque jour»

Même son de cloche pour Amar Dedic. L’international bosnien grappille les minutes de jeu à l’OM depuis début février et n’a besoin que d’un mot pour qualifier le début de son aventure marseillaise. « C’est incroyable, vraiment incroyable », a lancé Dedic lors de sa présence en zone mixte. Et pour cause, son bonheur est quotidien. « Je prends du plaisir chaque jour. Le niveau est très élevé ici et tout le monde est très sympa avec moi. Comme je l’ai dit, j’apprécie vraiment d’être à Marseille ».