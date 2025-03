OM : Le successeur de De Zerbi trouvé en Ligue 1 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le LOSC est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, avec la manière, il le doit notamment à Bruno Génésio, dont les coups ont fait mouche à chaque fois. Vainqueur du Real Madrid et de l'Atlético, le technicien commence à se faire un nom en Europe et certaines équipes, notamment françaises, pourraient bien s'intéresser à lui.

Après seulement quelques mois, des bruits de couloir se font entendre sur l’avenir de Roberto de Zerbi à l’OM. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le technicien italien serait sur la short-list de deux équipes de Serie A : la Juventus et le Milan AC. Deux formations qui ne laisseraient pas insensible Roberto de Zerbi, dont le contrat avec l’OM prend fin en juin 2027. En cas de départ, vers qui l’OM pourrait se diriger ?

Génésio va faire le job à l'OM ?

Étincelant en Ligue des champions cette saison, Bruno Génésio pourrait très bien faire l’affaire selon Jérôme Rothen, à condition qu’il parvienne à dompter l’incroyable atmosphère qui règne dans ce club. « Le management de Génésio est très bon. Mais à Paris, la pression n’est pas la même. Une défaite et on veut te couper la tête. Il faut savoir le gérer. Génésio à Marseille ? C’est possible qu’il y arrivera, il n’est pas plus mauvais que De Zerbi. Mais est-ce que ça va matché dans cet environnement, étant donné qu’il est calme ? » a confié l’ancien joueur du PSG sur RMC.

Il annonce la couleur

Justement, Bruno Génésio a fait le point sur son avenir au LOSC. Il ne semble pas pressé de quitter le nord de la France. « Aujourd'hui, on a de bons résultats. Mais il reste encore trois mois. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. On ne sait pas ce qui se passera au mois de juin. J'ai un contrat encore jusqu'en 2026 avec le Losc. Ce qui est sûr, c'est que je vis aujourd'hui une de mes meilleures saisons en termes de résultats, mais aussi en termes de relations avec mon groupe. Forcément, on a envie que ça dure, mais on a déjà envie que ça dure jusqu'à la fin de saison pour faire le mieux possible et puis on verra après » a-t-il déclaré.