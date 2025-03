De Zerbi : L’OM le prive de sa dernière volonté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Jonathan Clauss a fait ses valises, poussé vers la sortie par l’OM. L’international français a rebondi à l’OGC Nice, lui qui aurait bien aimé continuer sur la Canebière avec Roberto De Zerbi. Malheureusement, Clauss n’a pas eu la chance de convaincre l’entraîneur olympien de compter sur lui.

Jonathan Clauss sera donc resté deux saisons à l’OM. Arrivé en 2022, il est reparti l’été dernier, direction l’OGC Nice, alors qu’il n’était plus en odeur de sainteté à Marseille. L’international français se serait pourtant bien vu rester à l’OM avec Roberto De Zerbi, mais tout ce n’est pas passé comme il aurait aimé…

« Je n'ai jamais eu cet entretien »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Jonathan Clauss est revenu sur son départ de l’OM. C’est alors qu’il a révélé ne jamais avoir pu discuter avec Roberto De Zerbi. « Arrive De Zerbi. Je savais qu'ils voulaient éventuellement me vendre parce que... Parce que. Je me disais qu'avec De Zerbi ça pouvait être un renouveau, que j'aimerais discuter avec lui, mais je n'ai jamais eu cet entretien », explique ainsi Clauss.

« Ce choix, je ne le regrette pour rien au monde »

Jonathan Clauss a donc fini par rejoindre l’OGC Nice. Et il ne semble clairement pas regretter. « Ce choix, je ne le regrette pour rien au monde. (…) La manière de vivre ici est différente. Je suis bien plus apaisé dans ma tête et les gens me le rendent énormément. C'est beau à vivre », a-t-il avoué.