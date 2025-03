Luis Enrique : Le transfert à l'origine d'un clash au PSG !

Alexis Brunet

Depuis maintenant deux saisons, Luis Enrique et Luis Campos travaillent ensemble au PSG. Les relations entre les deux hommes sont plutôt bonnes, mais elles se seraient quelque peu dégradées l’été dernier. La raison ? Le transfert d’un numéro neuf qui était voulu par le conseiller football, mais pas par l’entraîneur du club de la capitale.

Le PSG est en très grande forme dernièrement et sa saison pourrait se terminer en beauté. En effet, le club de la capitale peut encore gagner trois trophées (Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions), et ce triomphe portait alors le sceau d’un homme : Luis Enrique.

Un recrutement efficace l’été dernier

Au fur et à mesure des semaines, la philosophie de jeu de Luis Enrique semble être comprise de mieux en mieux par les joueurs du PSG. Toutefois, le technicien parisien peut également s’appuyer sur un recrutement de qualité mené l’été dernier par Luis Campos. Le conseiller football avait notamment fait venir Willian Pacho, João Neves ou bien Désiré Doué, qui sont aujourd’hui de belles réussites.

Des tensions entre Luis Enrique et Luis Campos pour un transfert

Le duo formé par Luis Enrique et Luis Campos marche plutôt bien au PSG, mais l’ambiance n’est pas toujours bonne entre les deux hommes. D’après les informations de L’Équipe, le conseiller football était assez énervé l’été dernier contre le coach parisien, car le Portugais voulait faire venir un vrai numéro neuf, ce que ne voulait pas l’ancien tacticien du Barça. Cela aurait donc provoqué des tensions dans le binôme et pourrait expliquer, entre autres, pourquoi Campos n’a toujours pas prolongé son contrat qui arrive à échéance en juin prochain.