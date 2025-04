Mbappé, la séparation inévitable ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a tout plaqué pour le Real Madrid… et Vinicius Jr ? C’est du moins le discours tenu par le principal intéressé à La Sexta en interview dernièrement. Le champion du monde a quitté la France et le PSG afin de jouer aux côtés du Brésilien à la Casa Blanca. Néanmoins, l’envers du décor et les résultats sportifs raconteraient une tout autre histoire en Espagne...

A la dernière intersaison, Kylian Mbappé décidait d’effectuer un gros changement dans son quotidien en troquant une tunique qu’il a porté pendant sept saisons afin d’arborer celle qui l’a toujours fait vibrer. Résultat, Mbappé a fait ses adieux au PSG pour vivre son rêve de gosse au Real Madrid où il a été présenté comme une rock star le 16 juillet 2024 dans un Santiago Bernabeu plein à craquer.

«Je suis venu ici pour jouer avec lui»

L’une des raisons de sa venue au Real Madrid se nomme Vinicius Jr. Et Kylian Mbappé ne s’est pas fait prier pour l’affirmer en interview avec la journaliste Ana Pastor. « Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. Les gens parlent parce que nous sommes célèbres... ». L’entrevue accordée à La Sexta lui a permis de partager une fois de plus ses ambitions débordantes chez le champion d’Europe en titre. « Je suis ici à Madrid. Je veux marquer une époque. Les offres sont bonnes, cela signifie que vous faites bien votre travail, mais je n'ai rien d'autre en tête que Madrid. Je viens d'arriver ». Son travail, d’un point de vue purement statistiques, Kylian Mbappé le fait mieux sans Vinicius Jr.

Kylian Mbappé bien mieux sans Vinicius Jr ?

C’est en effet ce qu’on peut apprendre des buts marqués par le meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Avec 33 réalisations, Kylian Mbappé en a inscrit 26 en 41 matchs en partageant le terrain avec Vinicius Jr. Cependant, son ratio est bien plus intéressant sans la star brésilienne puisqu’il affiche un bilan de 7 buts en autant de rencontres. En Espagne, de vives informations circulent sur une incompatibilité sportive entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Il est même spécifié que si le Brésilien refusait de devenir son lieutenant la saison prochaine, il pourrait prendre la porte…