Le PSG attaqué, la vengeance de Mbappé !

Quelques heures après la défaite de son Real Madrid contre Arsenal (3-0) et la victoire du PSG face à Aston Villa (3-1), Kylian Mbappé et son équipe d’avocats sont passés à l’action concernant les impayés de 55M€ qui lui sont dus. Une saisie des comptes du Paris Saint-Germain a été effectué alors que les faits remontent à l’année 2024.

Le 3 juin 2024, Kylian Mbappé signait officiellement son nouveau contrat en tant que joueur du Real Madrid. Un bail de 5 ans à la Casa Blanca après avoir passé sept saisons au Paris Saint-Germain. Néanmoins, près d’un an après son départ, le litige financier s’élevant à 55M€ pour salaires et primes impayés n’est toujours pas réglé. De quoi pousser les avocats de Mbappé à monter au créneau de manière frontale.

«Une décision a été prise et consiste à passer à l'attaque»

En conférence de presse jeudi après-midi, Me Delphine Verheyden n’a pas mâché ses mots concernant l’attitude du PSG et son refus de régler cette dette envers Kylian Mbappé. « Nous avons choisi de rester très discrets. Mais au fil des mois, le dossier est devenu complexe. Et au fil des mois, Kylian Mbappé n'est toujours pas payé des 55 millions d'euros qui manquaient au moment de son départ. Une décision a été prise et consiste à passer à l'attaque. Cela veut dire de constituer une équipe de spécialistes en droit du travail, en procédure civile et en arbitrage et en droit pénal ».

A ses yeux, il faut qu’une sanction tombe sur le Paris Saint-Germain. « La Commission de Discipline doit sanctionner le club. Elle ne l'a pas fait en se fondant sur une action judiciaire lancée par le club à la toute dernière minute. Tellement à la dernière minute que mon client n'était pas informé de cette procédure ».

«Nous avons saisi les comptes bancaires du PSG»

Me Thomas Clay qui gère également les intérêts de Kylian Mbappé a communiqué une information de la plus haute importance dans ce litige entre le PSG et le clan Mbappé, à savoir une saisie des comptes bancaires du club de la capitale. Tout bonnement. « Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG. Ils sont saisis à hauteur de 55 millions d'euros. C'est une saisie conservatoire qui s'inscrit dans le cadre la procédure judiciaire que le PSG a lui-même lancé à l'encontre de la LFP et de Kylian Mbappé ». Le décor est planté et le feuilleton franchit un sérieux cap…