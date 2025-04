Danse avec les Stars : Le nouveau projet de Florent Manaudou et Elsa Bois !

Amadou Diawara

Florent Manaudou et Elsa Bois sont en lice pour la finale de Danse avec les Stars, diffusée ce vendredi soir sur TF1. Ce lundi soir, la danseuse professionnelle a révélé le programme de la semaine à son partenaire. Et pour la première fois, Elsa Bois souhaite que Florent Manaudou participe à la conception d'une chorégraphie.

Qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois vont se frotter à deux autres couples : Adil Rami - Ana Riera et Lénie - Jordan Mouillerac. Avant l'ultime prime de ce vendredi soir, le nageur et la danseuse professionnel ont fait un briefing. Dans une vidéo publiée par TF1 ce lundi soir, Elsa Bois a fait savoir à Florent Manaudou qu'elle voulait qu'ils conçoivent ensemble une de leurs trois chorégraphies : le freestyle.

«J'ai vraiment envie qu'on le crée ensemble...»

« Cette finale va se dérouler en trois temps. Première danse, on fait tous notre freestyle. A l'issue de la première danse, il y a déjà un couple éliminé, ensuite les deux couples restants vont faire leurs deux danses : celle de la saison et la nouvelle danse. A l'issue de ces deux danses-là, il y a un vote du public, qui va désigner le grand gagnant de Danse avec les Stars saison 14. Du coup, pour ta finale, on va faire trois danses cette semaine », a précisé Elsa Bois, avant d'en rajouter une couche.

«... que t'apportes ta touche là-dedans»

« Le freestyle, c'est un peu la danse de la saison qui représente ton parcours à travers l'émission. J'ai vraiment envie qu'on le crée ensemble, que t'apportes ta touche là-dedans. Le but, c'est que ce soit le plus représentatif possible de ton histoire dans Danse avec les Stars et de ton histoire personnelle, donc forcément, il faut que tu sois investis là-dedans pour que ce soit le plus juste possible. On va prendre le temps de faire quelque chose qui te ressemble », a conclu Elsa Bois. Florent Manaudou est prévenu.