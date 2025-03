Zidane : Ils balancent sur leur séparation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la carrière de Zinedine Zidane sera liée à jamais au Real Madrid, c’est aussi chez les Merengue que ses fils ont débuté à jouer au football. Enzo, Luca, Théo et Elyaz ont ainsi marché dans les traces de leur père, avant toutefois chacun de poursuivre loin du Real Madrid. Un départ de la Casa Blanca sur lequel Luca et Théo Zidane sont d’ailleurs revenus.

Pendant un moment, du côté du Real Madrid, un Zidane pouvait en cacher un autre. Alors qu’on avait l’habitude de voir les caméras se braquer sur Zinedine Zidane, ex-joueur de la Casa Blanca devenu ensuite entraîneur, derrière, ses fils jouaient également avec le maillot merengue. Enzo, Luca, Théo et Elyaz ont ainsi tous évolué avec le Real Madrid, au moins dans les équipes de jeunes avant de prendre des chemins différents.

« On savait que notre carrière se ferait probablement ailleurs »

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun Zidane au Real Madrid. Gardien de Grenade, Luca Zidane s’est confié à L’Equipe sur cette séparation avec la Casa Blanca, expliquant : « Nous étions tous à Madrid depuis l'âge de 8 ans. On savait que notre carrière se ferait probablement ailleurs. Moi, j'ai aussi vite eu besoin de bouger vu mon poste et aller chercher du temps de jeu. Je suis déjà parti en prêt ma dernière année. Mais mes années Real, mes saisons avec de très grands gardiens et mes quelques matches en pros m'ont beaucoup servi ».

« Ce que je garde de marquant ? Au Real, tu apprends beaucoup plus vite, à tous les niveaux. J'ai eu la chance de m'entraîner régulièrement avec Keylor (Navas), (Thibaut) Courtois et Kiko (Casilla) en pros. Tu vois des attitudes, le travail de l'ombre, tu prends des conseils. Toutes les séances valent presque des matches ! », a ensuite confié Luca Zidane.

« J'avais vraiment envie de connaître autre chose »

De son côté, Théo Zidane, aujourd’hui à Cordoue, a fait savoir au quotidien sportif sur son départ du Real Madrid : « Je l'ai bien vécu. Les six derniers mois, je m'y étais préparé. J'avais vraiment envie de connaître autre chose. Ça faisait déjà trois, quatre ans que j'étais avec le Castilla ».