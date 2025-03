Mercato : «Une offre monstrueuse» du PSG va partir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Marcus Thuram fait aujourd'hui le bonheur de l'Inter Milan. Mais voilà que l'attaquant français pourrait ne pas s'éterniser du côté de la Lombardie. En effet, son avenir pourrait s'écrire ailleurs en Europe et voilà qu'il pourrait notamment faire son retour en France. Thuram a notamment été annoncé dans les petits papiers du PSG, qui pourrait faire une folie pour se l'offrir. Explications.

Après Sochaux et Guingamp, Marcus Thuram va-t-il connaitre avec le PSG son 3ème club en France ? S'il se trouve aujourd'hui à l'Inter Milan, le fils du champion du monde 98 est associé au club de la capitale depuis un moment déjà. En 2023, au moment de quitter le Borussia Mönchengladbach, Thuram avait choisi Milan, mais le PSG était déjà intéressé. Et à propos de cette décision, il avait notamment répondu à Kylian Mbappé qui lui demandait pourquoi il n'était pas venu : « Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu à Paris. (...) Je n’ai jamais demandé de garantie de temps de jeu. Je ne pense pas que ça existe. Tu vas dans un club, c’est pour t’imposer ou pas. L’Inter était là il y a deux ans. L’Inter m’a toujours vu comme un n° 9 ».

Le PSG va s'attaquer à Marcus Thuram

Malgré cet échec en 2023, le PSG n'aurait visiblement pas oublié Marcus Thuram. Ayant donc un oeil toujours sur l'attaquant de l'Inter Milan, le club de la capitale pourrait se montrer agressif dans les mois à venir. En effet, pour TMW, le journaliste Christian Recalcati a assuré que selon ses informations, une « offre monstrueuse » du PSG pour Marcus Thuram devrait être formulée au cours des prochains mois. A voir maintenant si cela aboutira à un transfert du Français à Paris.

Vlahovic à la place de Thuram à l'Inter Milan ?

L'Inter Milan et Marcus Thuram accepteront-ils un transfert vers le PSG ? Du côté de la Lombardie, on se préparerait en tout cas à un possible départ de l'international français. Sa succession serait ainsi déjà à l'étude et si Thuram venait à s'en aller, c'est alors Dusan Vlahovic (Juventus) qui pourrait rejoindre les rangs de l'Inter Milan. Un dossier toutefois complexe et encore loin d'être fait. Affaire à suivre...