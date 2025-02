Transferts : L'OM prépare une signature, l'offre va partir !

La rédaction

Malgré une concurrence accrue au milieu de terrain, Valentin Rongier reste un élément clé de l’OM. Son impact sur les résultats marseillais pousse les dirigeants à envisager une prolongation de contrat. Déjà lié au club jusqu’en 2026, l’ancien Nantais pourrait bientôt recevoir une offre pour prolonger son aventure sur la Canebière.

Valentin Rongier a stabilisé le milieu de terrain marseillais. Les chiffres sont sans équivoque : lorsque Rongier joue, l'OM va mieux. Loin d'être le nom le plus claquant à Marseille, le milieu de terrain a réussi à se faire une place dans l'équipe de Roberto De Zerbi. Bénéficiant de la confiance de son entraîneur, l'ancien Nantais aurait également celle de sa direction, qui pourrait prochainement le récompenser.

Bennacer - OM : C’est déjà terminé, un transfert est annoncé

➡️ https://t.co/YsTn8UNAU6 pic.twitter.com/bn9Jy0s28m — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

Rongier bientôt prolongé ?

De bonnes performances qui pourraient donc bel et bien profiter à Valentin Rongier. D'après La Provence, l'OM souhaiterait prolonger son milieu de terrain, déjà sous contrat jusqu'en 2026. Si les premiers contacts ont été établis entre les deux parties, une offre de prolongation pourrait être formulée prochainement. Arrivé en 2019 en tant que joker, Rongier entame sa cinquième saison sous la tunique olympienne, et cette histoire pourrait bien se poursuivre encore quelques années.

Bennacer préféré au milieu

L'ancien Canari fait pourtant face à une rude concurrence au milieu de terrain. Si Adrien Rabiot évolue un cran plus haut, Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Bennacer occupent, eux, le même poste que Rongier. Depuis l'arrivée de Bennacer à l'OM, le Français n'est plus titulaire. Lui qui avait récupéré sa place après de bonnes performances se retrouve à nouveau sur le banc. Mais ce nouveau statut de remplaçant ne signifierait pas un manque de confiance de la part de Roberto De Zerbi ou des dirigeants, puisque le sujet de sa prolongation est bel et bien d'actualité. On attend donc désormais l'officialisation, qui pourrait tomber dans les semaines à venir...