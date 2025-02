Longoria : Enorme scandale à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, Pablo Longoria a complétement pété les plombs à Auxerre, s'en prenant ouvertement aux arbitres puisqu'il a parlé de corruption. Par conséquent, le président de l'OM a été lourdement sanctionné puisqu'il a écopé d'une suspension de 15 matches. Selon vous est-ce une sanction méritée ou scandaleuse ?

C'est un craquage qui a grandement fait parler. Samedi soir dans les travées du stade Abbé-Deschamps, Pablo Longoria s'en est pris violemment à l'arbitrage dénonçant « corruption, la vraie corruption ». au sein du football français. Des propos grave qui ont été suivis de critiques sur la Ligue 1 que le président de l'OM considère comme un « championnat de merde ». Une sortie assez hallucinante qui avait poussé Pablo Longoria à faire son mea culpa. Insuffisant pour convaincre la commission de discipline de la LFP.

15 matches de suspension pour Longoria !

En effet, Pablo Longoria s'est présenté devant la Commission de discipline de la LFP mercredi soir afin de se défendre. Quelques heures plus tard, la sanction tombait : 15 matches de suspension. Sachant qu'il reste 11 journées de Ligue 1, sa saison est donc terminée, il ne pourra plus être en bord de terrain avant la saison prochaine avec l'OM. A noter que Fabrizio Romano a également été sanctionné par une suspension de trois matches.

L'OM réagit à la sanction de Longoria

L'OM avait d'ailleurs rapidement réagi par le biais d'un communiqué : « L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction rendue ce jour par la commission de discipline de la LFP à l’égard de son Président, Pablo Longoria. Le Président du directoire reste motivé et déterminé par la réussite du projet à trois ans de l'OM qu'il a impulsé l’été dernier. Pablo Longoria poursuivra également tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international ».

