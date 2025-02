OM : Longoria, la sanction qui lui pose un gros problème

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mot corruption aura donc coûté cher à Pablo Longoria. Après avoir pété les plombs après la rencontre face à Auxerre, le président de l'OM a été sanctionné. La sentence est tombée ce mercredi soir avec une suspension de 15 matchs. Longoria se retrouve ainsi privé de ses fonctions officielles pendant cette période, ce qui pourrait bien l'embêter. Explications.

C'est en urgence que la commission de discipline de la LFP a statué sur le sort de Pablo Longoria après son coup de gueule sur l'arbitrage. Et la sanction a été lourde pour le président de l'OM, suspendu pour 15 matchs.

OM - Longoria : Il refuse de prendre sa place !

« Trois points ont guidé notre décision »

Une sanction d'ailleurs justifiée par Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la Ligue, qui a expliqué : « Trois points ont guidé notre décision. Le premier c’est la rareté des propos, même si la commission a entendu les regrets et les excuses du président. De mémoire de commission, ces termes n’ont pas été utilisés par d’autres acteurs au cours des dernières années. C’est un point essentiel. Le deuxième point, c’est la gravité des propos. Ces propos sont réitérés et tenus de manière nombreuse. Ils portent atteinte à la sincérité et à l’intégrité du corps arbitral. Le troisième point, c'est l'historique. Sans même parler des autres décisions que nous avons pu prendre sur des dirigeants de l’OM, le président Longoria avait déjà été sanctionné cette saison ».

Longoria suspendu de toutes fonctions officielles

Suspendu de toutes fonctions officielles, Pablo Longoria n'aura donc pas accès aux vestiaires, ni au banc de touche. En revanche, le président de l'OM pourra prendre place en tribunes. Mais c'est un autre point qui devrait être plus embêtant pour l'Espagnol. En effet, en étant suspendu de toutes fonctions officielles, Longoria ne pourra plus siéger au conseil d'administration de la LFP et ainsi prendre part aux prochains débats sur le football français. Le président de l'OM appréciait tout particulièrement ces réunions, qu'il manquera donc au cours des prochains mois.