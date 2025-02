OM - Officiel : C'est terminé pour Longoria !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entendu par la Commission de discipline de la LFP ce mercredi, Pablo Longoria est enfin fixé concernant sa sanction. Le feuilleton est terminé, comme la saison du président de l'OM qui écope d'une suspension de 15 matches ! Fabrizio Ravanelli a lui aussi été sanctionné pour trois rencontres.

Depuis samedi soir, tout le monde se demande quelle sera la sanction infligée à Pablo Longoria pour ses propos lâchés à Auxerre. Il faut dire que le président de l'OM avait complétement vrillé dans les travées du Stade de l'Abbé-Deschamps, parlant même de « corruption, la vraie corruption » contre l'arbitre Jérémy Stinat. En cause, un carton rouge infligé à Derek Cornelius et un penalty non sifflé contre Quentin Merlin. Pablo Longoria, qui avait parlé de « championnat de merde » est désormais fixé.

Longoria suspendu 15 matches !

En effet, la Commission de discipline de la LFP, qui s'est réunie ce mercredi à 18h et à laquelle s'était présenté Pablo Longoria, a rendu son verdict. Le président de l'OM a ainsi écopé d'une sanction de 15 matches. Sachant qu'il reste 11 journées de Ligue 1, sa saison est donc terminée, il ne pourra plus être en bord de terrain avant la saison prochaine.

Ravanelli est aussi sanctionné

Ce n'est pas tout puisque Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel de l'OM, a également été sanctionné. L'ancien attaquant, qui s'en été également pris à Jérémy Stinat, a quant à lui écopé d'une suspension de trois matches. Après Medhi Benatia, suspendu trois mois, cela fait désormais trois dirigeants olympiens sanctionnées. Quoi qu'il en soit, ce feuilleton est désormais terminé.